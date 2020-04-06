Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kurallara uymayan 15 yaş altı çocukların idari cezası aileye verilecek

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 15 yaş altındaki çocukların kurala uymaması halinde, verilecek idari ceza ailesine yönelik uygulanabilecek.

06.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:43
Kurallara uymayan 15 yaş altı çocukların idari cezası aileye verilecek
Sokağa çıkma yasağı kapsamında 15 yaş altındaki çocukların kurala uymaması halinde, verilecek idari ceza ailesine yönelik uygulanabilecek.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında geniş çaplı ek kararlar alındı. Bu kapsamda Antalya'ya kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş çıkışlar 15 gün süreyle geçici olarak durduruldu. Şehirler arası ulaşımda ise belirli kriterler kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğu getirildi.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Diğer yandan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ek olarak 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklandı. Yaş Sınırlaması İstisnaları konulu genelgesi çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenlerin ve mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkış yasağından muaf tutulması kararlaştırıldı.

Yasaktan muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda.

15 yaş altı cezalar aileye uygulanacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve adli makamlara bildirilmesi kararlaştırıldı.

15 yaşın altındaki çocukların alınan kararlara uymaması halinde ise verilecek idari yaptırımların Kabahatler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca çocuğun velisine/vasisine uygulanabileceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kurallara uymayan 15 yaş altı çocukların idari cezası aileye verilecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım

Son Dakika Güncel Haberleri

18:47: Çorum'da Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yeni düzenleme - Haber 18:46: Vatandaşlar yoğunluk oluşturdu, bekçiler 'sosyal mesafe' uyarısı yaptı - Haber 18:46: Ankara Büyükşehir Belediyesi 1694 çiftçiye tohum dağıtacak - Haber 18:46: Erzincan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alındı - Haber 18:46: YÖK Başkanı Saraç, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi