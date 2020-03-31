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Kurallara uymayan 21 işletme kapatıldı

Gaziantep Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgını ile mücadele programı kapsamında yapılan gıda işletmelerine yönelik kontrol ve denetimlerde İl merkezinde 19 pide fırını ve iki ekmek üretim yerinin faaliyetlerine son verildi.

31.03.2020 08:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:35
Kurallara uymayan 21 işletme kapatıldı

Daha önce yapılan denetimlerde ekmek satışı yapan satış yerleri ile ekmek ve pide fırınlarına ekmeğe el değmeden satış yapılması konusunda bilgilendirme ve de uyarılarda bulunulmuştu.

Defaatle denetlenerek hijyen konularında gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldığı halde şartlarını düzeltmeyen, önlemleri uygulamayan iş yerlerine bugün Şahinbey ve Şehitkamil Belediye Zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından işlem uygulandı.Şahinbey ilçesinde 10 pide fırını ile bir ekmek üretim yeri, Şehitkâmil ilçesinde ise 9 pide fırını ile bir ekmek imalathanesinin faaliyetine son verildi.

Öte Yandan Covid-19 Salgını kapsamında yerinde sunum hizmeti yasaklanan ve paket servis usulüne geçen lokanta, dönerci, kebapçı gibi iş yerlerine yönelik yapılacak denetimlerde satış sırasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, hijyen tedbirlerini yeterince almadığı tespit edilen işyerlerine yönelik idari yaptırım yoluna gedileceği ve faaliyetine müsaade edilmeyeceği öğrenildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Şehitkamil, Şahinbey, Güncel
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