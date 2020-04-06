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Kurallara uymayan 29 işletme kapatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin korona virüs nedeniyle işletmeler için aldığı kararlara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

06.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:31
Kurallara uymayan 29 işletme kapatıldı
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin korona virüs nedeniyle işletmeler için aldığı kararlara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı. Denetimler kapsamında, 29 işletmeye mühürleme ve kapama işlemi gerçekleştirilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 7 işletmeye toplam 50.400 TL idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında toplanan Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan kararlar doğrultusunda, kurallara uymadığı tespit edilen 29 işletmeye mühürleme ve kapama işlemi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında ayrıca, 9 şahıs ve 7 işletmeye 1593 Sayılı Umumi Hıfsızsıhha Kanunu'na muhalefetten kişi ve işletme başına 3.150 TL olmak üzere toplam 50.400 TL idari para cezası uygulandı. 11 şahsa ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 TL olmak üzere toplam 4.312 TL idari para cezası uygulandı. Düzce Valiliği'nden yağılan açıklamada, tüm tedvirlerin il genelinde alındığı belirtilirken denetimlerinde aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Düzce, Güncel
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