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Kurallara uymayan avcılara suçüstü

Sivas'ta avlanma kurallara uymayan avcıların 6 takozsuz ve 1 ruhsatsız av tüfeğine el konularak yasal işlem yapıldığı bildirildi.

17.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:38Kurallara uymayan avcılara suçüstü
'ta avlanma kurallara uymayan avcıların 6 takozsuz ve 1 ruhsatsız av tüfeğine el konularak yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15-16.02.2020 tarihlerinde İl Şube Müdürlüğümüzce Sivas İlimizde yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde kurallara uymayan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmış olup; 6 takozsuz av tüfeğine Şube Müdürlüğümüzce el konulmuş ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ilçe jandarma komutanlığına teslim edilmiştir.Ayrıca kaçak olarak avlanan 23 adet kınalı keklik de imha edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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