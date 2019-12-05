Kurallara uymayan balıkçılara 23,6 milyon lira ceza

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılın ilk 10 ayında 94 bin 422 su ürünleri denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Denetimlerde 588 ton su ürünü ile 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23,6 milyon liralık idari para cezası uygulandı" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, balıkçılık av sezonunun 1 Eylül'de açıldığını hatırlatarak, su ürünleri kontrol ekiplerinin denizlerde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde 24 saat esasına dayalı olarak denetim yaptığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, denetimlerde avlanılan türlerin yanı sıra bu türlerin yasal avlanma boyutlarına, kullanılan av araçlarına, av sahalarına, ruhsat ve belgelere ilişkin hususların denetlendiğini kaydetti. Denetimlerde bakanlık ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Emniyet kuvvetlerinin de etkin rol oynadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymayan balıkçılara göz açtırılmıyor. Bu kapsamda 2019 yılının ilk 10 ayında 94 bin 442 adet su ürünleri denetimi yapıldı. Denetimlerde 588 ton su ürünü ile 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23,6 milyon liralık idari para cezası uygulandı."