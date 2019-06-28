28.06.2019 14:29
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Kuralları ihlal eden sürücüler belirlendi

Başkentte kuralları ihlal eden sürücülere yönelik trafik uygulaması yapıldı.

Başkentte kuralları ihlal eden sürücülere yönelik trafik uygulaması yapıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri ve Asayiş şube ekiplerince Eskişehir yolu üzerinde kurulan radar sistemiyle trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, hız ihlali yapan, modifiyeli ve eksik evraklı araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Uygulama boyunca yaklaşık 40 araç tespit eden ekipler, durdurdukları araç sürücülerine uygulanan cezai işlem hakkında bilgi verdi.
Durdurulan vatandaşlar trafik denetimlerinden memnun olduklarını belirtti.Kuralları ihlal eden sürücüler belirlendi
Kaynak: AA
Eskişehir , Ankara Emniyet Müdürlüğü , Güncel

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