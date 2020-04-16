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Kuran'a Hizmet Derneğinden, korona virüs nedeniyle erken ramazan yardımı

Korona virüs (Kovit-19) salgını nedeniyle günlük işlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışan ve evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine bir destek de Kuran'a Hizmet Derneğinden geldi.

16.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:07
Kuran'a Hizmet Derneğinden, korona virüs nedeniyle erken ramazan yardımı
Korona virüs (Kovit-19) salgını nedeniyle günlük işlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışan ve evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine bir destek de Kuran'a Hizmet Derneğinden geldi.

Merkezi İzmir 'de bulunan Kuran'a Hizmet Derneği, Kovit-19 salgını nedeniyle Ramazan ayında yapacakları yardım programını öne alarak Menderes ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemesi yardımında bulundu. Programda derneği temsilen Başkan Bünyamin Ertekin ve dernek üyesi Erkan Karagöz hazır bulundu. Başkan Ertekin yaptığı açıklamada, "Dernek olarak yılın belirli dönemlerinde ve özellikle her ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıyoruz. Bu yıl Kovit19 salgını nedeni ile ramazan ayında yapmayı planladığımız yardım çalışmasını öne çekerek 'evde kal' çağrılarına kulak vererek, evlerinde kalan ve özellikle gündelik işlerle geçimini sağlayan vatandaşlara erzak yardımlarına başladık. Bu süreçte hedefimiz daha verimli çalışmalar yaparak ihtiyaç sahibi ailelere daha çok yardım götürmektir. Ekip arkadaşlarımızla bu yönde çalışmalara devam edeceğiz. Biz bize yeteriz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuran-ı Kerim, İzmir, Güncel
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