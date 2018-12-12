Kuran-ı Kerim'in Onarıcı ve Yardımcı Yönlerini Tiyatroyla Anlattılar

Kuran-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik sahneleriyle farkındalık oluşturan gösteri, Kuran'ın yardımcı ve onarıcı yönlerini konu alıyor.

İnegöl Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında; hikayesini Ahmet Mercan'ın yazdığı, İstanbul Sosyal Gelişim Derneği'nin yapımını üstlendiği ve Tiyatro Külliyen'in sahnelediği "En Büyük Haber" isimli yetişkin tiyatro oyununu İnegöllülerle buluşturdu. 3 farklı salonda 3 seans olarak sahnelenen oyuna, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu.

750 ÖĞRENCİ İZLEDİ

Salı günü sahnelenen "En Büyük Haber" isimli oyunun ilk gösterimi 11.00'da gerçekleştirildi. İnegöl'de kültür ve sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde (BMKSM) sahnelenen oyunun ilk gösterimine; Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nden 200, Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesinden ise 150 öğrenci katılım gösterdi. 14.00 seansına ise Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesinden 100, Anadolu İmam Hatip Lisesinden ise 300 öğrenci katılım sağladı. İlk iki gösterimi öğrencilere yönelik yapılan oyun, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

KURAN-I KERİM'İN ONARICI YÖNÜNÜ HATIRLATIYOR

Oyunun final gösterimi ise yine BMKSM'de akşam 20.00'da gerçekleştirildi. Halka açık gösteriyi Belediye Başkanı Alper Taban'da ailesiyle birlikte takip etti. Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği oyunda, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik farkındalık oluşturmak ve insanlığın yol göstericisi olan Kuran'la olan bağlarını daha güçlü hale getirmek amaçlanırken, tiyatro oyunu aynı zamanda gençlerin kötü alışkanlıklarını terk etmelerine ve iyi haslet kazanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Kur'an-ı Kerim'in onarıcı ve yardımcı tarafını izleyicilerine hatırlatan oyun, espriyi dozunda tutarak dinamik ve öğretici bir sunumla izleyicinin karşısına çıkıyor. Kuran'ın insanı muhatap alan, insanlarla konuşan, gündelik hayatımızı kuşatan, doğru yolu gösteren rehberliğini, merak uyandıran sıra dışı bir öykü içinde ustaca harmanlayan gösteri, salondakilerin dikkatini dağıtmadan kontrol altında tutmayı da başarıyor. Her yaştan izleyiciye kritik-analitik düşünmenin kapılarını aralayan oyun, bütün dertlerimizi, çıkmazlarımızı aşmamızda Kuran'ın onarıcı, yardımcı tarafını hatırlatıyor.

İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği oyun sonunda, "En Büyük Haber" isimli gösterimi sahneye taşıyan oyuncular salondaki muhteşem atmosfere karşılık özçekim yapmayı da ihmal etmezken, ilgiden dolayı da İnegöl halkına teşekkürlerini sundular.