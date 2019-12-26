Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma, Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması

Kütahya
'nın Gediz
ilçesinde, 'İl Geneli Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında Genç Sada Kur-an'ı Kerim-i Güzel Okuma, Genç Bilaller Ezanı Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık' yarışması düzenlendi.
Düzenlenen yarışmaya AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere AK Parti MKYK Üyesi-K.İ.T. Komisyonu Üyesi-Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından hediyeleri verildi.
Düzenlenen yarışma sonrasında Genç Sada Kuran-ı Kerimi güzel okuma kategorisinde Simav Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ercan Coşkun birinci, Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ramazan Yıldırım ikinci, Kütahya Merkez Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Salih Özgül üçüncü oldu.
Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında Kütahya Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinden Abdullah Hazırlar birinci, Kütahya Merkez Evliya Çelebi Anadolu Lisesinden Muharrem Güngör ikinci, Kütahya Merkez Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yusuf Öncü üçüncü oldu.
Genç Muhafızlar Hafızlık yarışmasında ise Simav Anadolu İmam Hatip Lisesinden Saad Elsalih birinci, Emet Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yasin Üstün ikinci, Kütahya Merkez Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ramazan Işık üçüncü oldu. - KÜTAHYA