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Kuran Kursu öğrencilerine bayramlık

Çorum'un Kargı ilçesinde bir köy camii İmam Hatibi Kuran Kursu'na katılan tüm öğrencilere bayramlık ayakkabı hediye etti.

08.08.2019 14:31 Kuran Kursu öğrencilerine bayramlık
Çorum'un Kargı ilçesinde bir köy camii İmam Hatibi Kuran Kursu'na katılan tüm öğrencilere bayramlık ayakkabı hediye etti.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Gölet Köyü Karagöl Mahallesi İmam Hatibi Ramazan Erdoğan köyünde açtığı Kuran Kursuna katılan tüm öğrencilere Kurban Bayramı hediyesi olarak ayakkabı hediye etti.

Kursa katılan tüm öğrencileri araçla ilçeye getiren İmam Hatip Ramazan Erdoğan, bir ayakkabıcıya getirdiği çocuklara beğendikleri ayakkabıları bayram hediyesi olarak aldı.

Amacının hem Kuran Kursuna çocukları teşvik etmek, hem de Kurban Bayramı dolayısıyla çocukları sevindirmek olduğunu belirten İmam Hatibi Ramazan Erdoğan, kursa katılımdan oldukça memnun olduğunu belirtti. - ÇORUM

Ramazan Erdoğan, Kuran-ı Kerim, Kargı, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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