Kuran kursundaki çocuklara tablet ve bisiklet hediyesi

Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde, yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrenen ve namazlarını 40 gün aralıksız olarak camide kılan çocuklara bisiklet ve tablet hediye edildi.
Kale Mahallesi'nde bulunan Aktepe Camisi'nin imamı Turabi Aktaş, yaz kuran kurslarına katılan çocuklara namaza teşvik etmek için hediye kampanyası başlattı.
Vakit namazlarının çoğunu camide kılan çocuklara hediyeleri düzenlenen törenle teslim edildi.
Ödül töreninde dereceye giren Ayhan Yalçın, Mustafa Dağ, Abidin Bozdoğan'a bisiklet, Ahmet Burak Kişi, Muhammed Karatut ve Mehmet Taşkale'ye tablet bilgisayar hediye edildi.
Kursa katılan diğer 30 öğrenciye de çeşitli hediyeler verildi.
Programa, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kale Mahallesi Muhtarı Fatih Pemik, öğrenciler ve cami cemaati katıldı.