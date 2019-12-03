Haberler » Güncel » Kurbağa adam Osman Aşık'ın en büyük mutluluğu hayat kurtarmak - Haber

Kurbağa adam Osman Aşık'ın en büyük mutluluğu hayat kurtarmak

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurbağa adam olarak görev yapan polis memuru Osman Aşık, başarıyla sürdürdüğü görevinde 26 yılı geride bıraktı.

03.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:32Kurbağa adam Osman Aşık'ın en büyük mutluluğu hayat kurtarmak
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurbağa adam olarak görev yapan polis memuru Osman Aşık, başarıyla sürdürdüğü görevinde 26 yılı geride bıraktı.
Mesleğe 1993 yılında başlayan Aşık, Şırnak ve Şanlıurfa'nın ardından görevini Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde sürdürüyor.
Baraj, gölet, sulama kanalı ile denizde pek çok boğulma ve delil arama faaliyetlerine katılan Aşık, görevleri başarıyla yerine getiriyor.
Osman Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suda kaybolan kişileri ve delilleri aramaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
Amaçlarının insanları hayatta tutabilmek olduğuna işaret eden Aşık, "Onun haricinde görevimiz, herhangi bir suçta kullanılan suç aletlerinin su altında aramasını yaparak güvenli şekilde olay yeri inceleme teslim etmek." dedi.
Meslek hayatında birçok olaya müdahale ettiğini anlatan Aşık, "Görev yaptığım süre içinde boğulma vakalarında, özellikle kalbi durmuş kişileri kalp masajı ve ilk yardımla hayata çevirdiğimizde bu, bizim için tarifi imkansız bir duygu, bir haz. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Yakınını kaybeden kişinin ise acısını paylaşıyoruz. O acıyı bir nebze olsun hafifletmek adına cenazeyi bulmak en önemli önceliklerimiz arasında." diye konuştu.
Üstün başarı belgesiyle ödüllendirilmişti
Osman Aşık'ın Samsun'da bu yıl katıldığı bazı görevler şöyle:
Aşık, Atakum ilçesinde 28 Mart'ta iskeleden denize atlayan bedensel engelli kardeşini kurtarmak için suya giren ikizine, izinli olduğu halde olay yerine yakın olmasından dolayı müdahale etmiş, sivil kıyafetleriyle denize girerek gençleri sudan çıkarmıştı.
Olayın ardından Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından üstün başarı belgesi verilen Aşık, İl Emniyet Müdürlüğünce de ayın polisi ilan edilmişti.
Tekkeköy ilçesinde 1 Ağustos'ta serinlemek için Kirazlık Deresi'ne giren 3 çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini ailesiyle gittiği restoranda öğrenen Aşık, ailesini de yanına alarak olay yerine gitmiş, ekip arkadaşlarını beklemeden suya girerek arama çalışması yapmıştı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:30 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
13:29 Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı - Haber
13:25 330 öğrencinin oluşturduğu dev tekerlekli sandalye figürü havadan görüntülendi - Haber
13:24 Çatak'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği - Haber
13:24 Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri fotoğraflandı - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:37:47