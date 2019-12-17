Haberler » Güncel » 'Kurbağa adamlar' AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

"Kurbağa adamlar" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli "kurbağa adamlar", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:20
Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli "kurbağa adamlar", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekip üyeleri, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Dalgıçlar polisler, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin Saros Körfezi'nde çektiği "Batırılan uçak" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız imzalı "Tanklar dalış turizminde" fotoğrafına oy veren dalgıçlar, spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" karesini tercih etti.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Hakan Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafları seçmekte zorlandıklarını söyledi.
Bayram, her fotoğrafın farklı bir hikayesi olduğunu belirterek, "Bizim için dalış turizm için batırılan uçak ve tank fotoğrafları daha güzeldi. O yüzden oyumuzu onlardan yana kullandık. "Spor"da da engelli sporcunun azim ve kararlılığına oy verdik, takdir edilmesi gereken bir azmi var. Fotoğrafları çeken muhabir arkadaşları tebrik ederiz. Çok güzel kareler yakalamışlar." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Cihan Demirci, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:26 Mozambik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan 12 İranlı yakalandı - Haber
13:26 Kocaeli'de gazeteciler bowling turnuvasında bir araya geldi - Haber
13:26 Bilecik'te "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı - Haber
13:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan... - Haber
13:21 Isparta'da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 13:27:39