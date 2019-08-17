Haberler» Güncel» Haber

KURBAĞALIDERE'DE SU YÜKSELDİ

17.08.2019 22:02 KURBAĞALIDERE'DE SU YÜKSELDİ


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:42   EMİNÖNÜ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
23:42   Kocaeli Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan afetlere karşı hazırlık uyarısı
23:40   Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi
23:39   "Siyaset kavgayla, polemikle değil üreterek olur"
23:35   "Dilsiz" dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı
23:34   Dikili'de 4 ay önce boşanan genç kadın öldürüldü
23:34   Safranbolu'da dükkan önünde lokum ikramına yasak