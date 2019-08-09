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Kurban atıkları için 20 bin poşet dağıtıldı

Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, Kurban Bayramında kesilecek kurban atıklarının çevre kirliliğine neden olmaması için 20 bin poşet dağıtıldı.

09.08.2019 10:34 Kurban atıkları için 20 bin poşet dağıtıldı
Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, Kurban Bayramında kesilecek kurban atıklarının çevre kirliliğine neden olmaması için 20 bin poşet dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, hızla kirlenen çevrenin temiz tutulması açısından belediyenin de kendine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye çalıştığını söyledi.
Ekinci, "Vatandaşlarımızın kestikleri kurbanların atıklarını poşetlere koyup, çöpe bırakmalarını rica ediyoruz. Kurban Bayramı öncesi kurban kesimi yapacak vatandaşlarımız için 20 bin poşet dağıtıyoruz. Poşet almak isteyen vatandaşlarımız, belediyemizin temizlik işleri müdürlüğüne başvurabilir." dedi.

Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun Belediyesi, Ekinci, Güncel

Kaynak: AA

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