AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.TBMM Çevre Komisyonu Başkanı da olan Balta, mesajında, İslam aleminin en önemli günlerinden birinin de dayanışma ve kardeşliğin pekiştirildiği Kurban Bayramı olduğunu belirtti.Paylaşma ve yakınlaşmanın zirveye ulaştığı dini bayramlardan Kurban Bayramı'na millet olarak kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Balta, bayramın getirdiği manevi iklim vesilesiyle akraba ve komşu ziyaretlerinin yapılacağını, dargınlıkların unutulacağını ve çocuklara dini bayramın barındırdığı hoşgörü, sevgi ve dayanışma ruhunun aktarılacağının altını çizdi.Balta, bayramların birlikteliği, kardeşliği ve barışı daha da kuvvetlendirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Ülkemizin gereksinimi olan en önemli olgu da budur. Bugün gölgesinde yaşadığımız, huzur bulduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin bu günlere ne zorluklarla geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Her dönemde olduğu gibi günümüzde de ülkemiz üzerinde oyunlar oynanmak isteniyor. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bu oyunların üstesinde her zaman olduğu gibi yine de geliriz. Bizler demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."Birlik ve beraberliğin artması temennisinde bulunan Balta, bayramda trafiğe çıkacaklara da dikkatli olmaları uyarısında bulundu."Bayramın, ülkemize huzur ve bereket getirmesini temenni ederim"CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, dini bayramların insanların inançlarının gereklerini yaptığı, ailece bir araya geldiği, hasretle kucaklaştığı, dargınların barıştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği çok özel zamanlar olduğunu belirtti.Aynı zamanda dayanışmaya ve yardımlaşmaya vesile olan, hatalarla yüzleşme ve öz eleştiri yapma fırsatı tanıyan bugünlerin kıymetini bilmek ve iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Tüm iyi dileklerimizle, işçinin, emekçinin, emeklinin, kimsenin yoksulluk sınırı altında yaşamadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, taşeron sömürüsünün ve mevsimlik işçi mağduriyetinin ortadan kalktığı, çiftçinin ve üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, üniversite mezunlarının, öğretmenlerin, mühendislerin, sağlıkçıların atanamama korkusu yaşamadığı, emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge, intibak yasası sorunlarının son bulduğu bir Türkiye'de tüm vatandaşlarımızın bayram tadında yaşamalarını temenni ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm üretmek için iktidarın ve muhalefetin birlik ve beraberlik içinde hareket edebileceği bir siyasi iklimi oluşturmalıyız."Kaya, ortak aklı egemen kılarak tüm sorunların çözülmesi ve adaletten, hukuktan, demokrasiden ayrılmamak gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Ancak o zaman ülkemizde huzuru, refahı ve barışı hakim kılabilir, bayram ruhunu yılın her günü yaşayabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, ülkemize huzur ve bereket getirmesini temenni ederim."