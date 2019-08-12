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Kurban Bayramı

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

12.08.2019 11:08 Kurban Bayramı
Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pakiş, mesajında, Kurban Bayramı'nın kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun canlanıp birleştiği, ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği, kırgınlık ve küslüklerin unutulduğu önemli değerlerden biri olduğunu belirtti.
İnsanların her zamankinden daha fazla kenetlendiği, büyük bir teslimiyet ve içten duyguların yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Pakiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dostlukların, birlik ve beraberliğin güçlendiği Kurban Bayramının, ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna, karşılıklı dayanışma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlenmesine, tüm insanlık için barış ve huzur getirmesine vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramı'nın bütün İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim. Başta Hakkarili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlarım."

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Kaynak: AA

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