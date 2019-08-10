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Kurban Bayramı arefesinde kabir ziyareti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklara akın eden vatandaşlar, yakınları için dua ettiler.

10.08.2019 11:30 Kurban Bayramı arefesinde kabir ziyareti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklara akın eden vatandaşlar, yakınları için dua ettiler.

İlçedeki Asri ve mahallelerindeki mezarlıklara gelen çok sayıda vatandaş, yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve mezarlıkları temizledi.

Yakınlarının yokluğunu özellikle bayramlarda daha çok hissettiklerini söyleyen vatandaşlar, "Bayramlarda ilk işimiz mezarlığa gelmek. Vefat eden yakınlarımızı ziyaret ettikten sonra bayram kutlamalarına devam ediyoruz. Yoklukları her zaman hissediliyor ancak bayramların ayrı bir özelliği var" dediler. - ORDU

Kurban Bayramı, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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