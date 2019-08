Kurban Bayramı arefesinde şehit anne ve babaları çocuklarının bayramını kutlamak için şehitliğe akın ettiŞehit Zafer Yeniay 'ın annesi Fatma Yeniay: "4 erkek çocuğum daha var. Onlarda inşallah Allah yolunda şehitlik mertebesine ulaşsınlar"Oğluna şehit kardeşinin adını veren Şehit Piyade Er Ayhan Güngör'ün ağabeyi Cumali Güngör: "12 yıl olmuş ama hala akşamları kapıyı kapattığımda kardeşim gelecek diye bekliyorum"ADANA - Adana'da Kurban Bayramı arefesinde şehit anne ve babaları çocuklarının bayramını kutlamak için şehitliğe akın etti. Şehit Zafer Yeniay'ın annesi Fatma Yeniay, "4 erkek çocuğum daha var. Onlarda inşallah Allah yolunda şehitlik mertebesine ulaşsınlar" dedi. Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliği Kurban Bayramı arefesinde şehit anneleri tarafından doldu taştı. Gencecik çocuklarını vatan uğruna şehit veren anneler çocuklarının mezarı başında dua edip gözyaşlarına boğuldu. Kimi anne oğlunun mezarını temizlerken kimi ise mezar taşındaki fotoğrafını öpüp sevdi. Askerler ise şehitlikte silah arkadaşlarının mezarının başında dua etti."Yüreğimiz aynı yangında yanıyor"Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 18 Şubat 2016 yılında şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay'ın annesi Fatma Yeniay da eşi Zeki Yeniay ile birlikte oğlunun kabrini ziyaret etti. Oğlunu vatan uğruna şehit verdiğini anlatan Yeniay, 4 yıldır bayramların kendisi için acı içinde geçtiğini belirterek, "Yüreğimiz aynı yangında yanıyor. Bir bayram daha geçti. Her bayram böyle geliyoruz. Bekardı. Üniversitesini bitirince askere gitti gelince evlendirecektik 1,5 aylık askerken ama mayın patlamasında şehit oldu. Bütün şehitlerimizin hepsinin mekanları cennet olsun. Yangın aynı bizim içimize su serpen sadece şehitlik mertebesidir. İnşallah terörle mücadele böyle devam eder. 4 erkek çocuğum daha var. Onlarda inşallah Allah yolunda şehitlik mertebesine ulaşsınlar. Allah için ve Türkiye için bütün çocuklarımızı şehit veririz. Allah yolunda olsun ne olursa olsun" diye gözyaşlarına boğuldu."Şehitsiz vatan olmaz"Hakkari'de 1998'de şehit düşen 21 yaşındaki Jandarma Er İlyas Çulha'nın ağabeyi Mehmet Çulha, her bayram arefesinde şehitliğe gelip dua ettiklerini, kardeşiyle bayramlaştıklarını anlattı. Çulha, "Baba ve anne rahmetli oldu. Büyük olarak sevgi ve saygı ile ziyaretini ediyorum. Şehitsiz vatan olmaz. Babamız köyde olduğu için o Adana'da yanımda kalırdı. Manevi babasıydım ben. Terörle mücadele konusunda gururluyum. Bu bir zaman gelecek bitecektir. Bunlar dış oyunları hep. Yurt dışında askerlerimiz var bunlar hep bizim geleceğimiz için" diye konuştu.İlyas Çulha'nın yeğenleri amcalarının mezarı başında dua etti."Oğluma kardeşimin adını verdim"Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu şehit 4 Ağustos 2007 yılında şehit olan Piyade Er Ayhan Güngör'ün ağabeyi de Cumali Güngör de oğluna şehit olan kardeşinin ismini verdiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Şuan bu kadar devlet güçlüyken bizim için düşündüğümüz tek şey bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır eğer toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Hep son olsun ve son olacak diyoruz ama yine geliyor. Bu şekilde olması üzücü. Şuan sözün bittiği yer burası. Kardeşim ve benim ilkokul arkadaşım yan yana yatıyor. Oğlum 11 buçuk yaşında. Rahmetli olduğunda anne karnına düşmüş. Oğluma kardeşimin ismini koydum. Allah herkese şehitlik mertebesiyle rahmetli olmayı nasip etsin. Buna bende ve çocuğumda dahil olmak üzere. Kardeşim hep iş kuralım dediğimde ben size büyük şeyler bırakacağım sözümü 70 milyona duyuracağım derdi. Onu yaptı. Büyük gurur var ama diğer tarafta içimizdeki yara hiç azalmıyor. 12 yıl olmuş diyorsun ama hala akşamları kapıyı kapattığımda kardeşim gelecek diye bekliyorum. Her şey vatan için. Bayrağımıza el uzatanların karşısında duracağız. Şehit veya gazi olacağız."Ayrıca Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ve kent protokolü şehitliğe gelip dua edip mezarlara karanfil bıraktı.