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Kurban Bayramı coşkusu - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

11.08.2019 07:48
Kurban Bayramı coşkusu - KIRKLARELİ
Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.
Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar kalabalık nedeniyle namazı cami avlusunda kıldı.
Hızırbey Cami İmamı Celalettin Selçuk, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığını söyledi.
Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından Kırklareli Valisi osman Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz cemaat ile bayramlaştı.
Kurban Bayramı coşkusu - KIRKLARELİ

Güncel

Kaynak: AA

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