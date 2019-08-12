Kurban Bayramı dolayısıyla Millet İttifakı bir araya geldi

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programında Millet İttifakı bir araya geldi.



Kurban Bayramının 2'nci gününde Ankara'da siyasi partiler bayram ziyaretlerine başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde konukları; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya, Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir karşıladı. İYİ Parti adına CHP'ye bayram ziyareti gerçekleştiren heyette; Kalkınma Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi ve Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sidalı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Mine Baş yer aldı. 9 dakika kadar süren görüşmede Kaz Dağları'nda yaşanan olaylar konuşuldu.



Kalkınma Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Bu bayram iyiliğe dönüşün bir miladı olur inşallah. Çünkü siyaset üzerinden bir değişim gerçekleştirmek lazım. Bayram dili kendini ifade ediyor. Siyasetçinin de bu dili kullanırken titiz olması gerekiyor. İstanbul'daki son seçimler de gösteriyor ki kucaklayıcı dile ihtiyaç duyuyoruz. Allah bütün milletimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.



Kaz Dağları hakkında da konuşan Tatlıoğlu, "Kaz dağları dünyanın önemli bir değeri. Türkiye'miz güzel bir ülke ama hor kullanıyoruz. İnşallah, daha büyük birlik ve beraberlik içerisinde bayramları kutlarız" dedi - ANKARA

Kaynak: İHA