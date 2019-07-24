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Kurban Bayramı hazırlıkları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı için oluşturulan komisyonun çalışmalarına katıldı.

24.07.2019 13:54 Kurban Bayramı hazırlıkları
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı için oluşturulan komisyonun çalışmalarına katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Hüseyin Beyhan başkanlığında, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye başkan yardımcıları ile belediyelerin zabıta müdürlerinin katıldığı toplantı gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşleri aktarılan Büyükkılıç, Kurban Bayramı hazırlıklarını gözden geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Genel Sekreterimiz başkanlığındaki komisyonumuz çalışmalara gerekli desteği veriyor. Varsa problemler zamanında gideriyoruz. Kesim ve satış yerleri hazır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzden de gerekli desteği alıyoruz. Amacımız Kayseri'mizin hep olumlu yönleriyle anılmasını sağlamak. Hem dini ibadetimizi sağlıklı bir şekilde yerine getirmek hem de oluşabilecek kirliliğinin topluma ve çevreye zarar vermesini engellemek için önlemlerimizi alıyoruz. Her zaman uyum içinde çalışan Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da gerekli desteği ve duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz."

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Kaynak: AA

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