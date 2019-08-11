Kurban Bayramı kutlanıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla Bursa, Kütahya, Yalova, Balıkesir ve Bilecik'te vatandaşlar camileri doldurdu.

Vatandaşlar, bayram namazı için özellikle Ulu Cami, Emir Sultan Camisi, Murat Hüdaverdigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi'ni tercih etti.

Camilere sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Eskişehir

Bayram namazını Çarşı Camisi'nde kılan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Çakacak, cami çıkışında yaptığı açıklamada, herkesin, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

Dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu dile getiren Çakacak, "Bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sevincini arkadaşlarımızla, akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, huzurevindeki gözü pencerede, kulağı kapıda olan yaşlılarımızla, baş tacımız olan anne ve babalarımızla, şehitlerimizin emanetleri ve aileleriyle, kahraman gazilerimizle hep birlikte paylaşalım." diye konuştu.

Vali Çakacak'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de eşlik etti.

Kütahya

Kütahya Valisi Ömer Toraman, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların birlik ve beraberliği temsil ettiğini dile getirerek, "Burada halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşıp bayramlaştık. Halkımızın huzur içerisinde, kazasız belasız bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cami çıkışında vatandaşlara Kütahya Belediyesince simit ve çay ikram edildi.

Yalova

Bayram namazı dolayısıyla Yalova'da vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

Süleymaniye Camisi'ne sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı.

Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Balıkesir

Balıkesir'de, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Adil Çelik, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Bayram vesilesiyle küskünlerin barışmasını istediğini belirten Yazıcı, "Yaşlılarımızın, yoksullarımızın ziyaret edilmesi gerekiyor. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Allah herkesi mutlu, gönlünce sevdikleriyle birlikte huzurlu bir şekilde nice bayramlara ulaştırsın." diye konuştu.

Bilecik

Kurban Bayramı dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar camileri doldurdu.

Bilecik'te de bayram namazı için vatandaşlar, özellikle Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi Cami, Kayıboyu Camisi ve Şerifpaşa Camisi'ni tercih etti.

Bilecik'in tek 4 minareli camisi olan Kayıboyu Camisi'ndeki namazın ardından Vali Bilal Şentürk, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen ve vatandaşlar bayramlaştı.

Cami çıkışında Kayıboyu Camisi Yaptırma Yaşatma ve Kültür Derneğince, gül suyu ve lokum ikram edildi.

Kaynak: AA