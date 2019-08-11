Kurban Bayramı kutlanıyor

Hakkari'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Orduevinde düzenlenen törende Vali Yardımcısı Mustafa Pala, davetlilerin bayramını kutlayarak, sohbet etti.

Daha sonra beraberindekilerle Hakkari Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Pala, İl Jandarma Komutanlığını ve Polis Özel Hareket Merkezine görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Törene, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Abdurrahman Er, kanaat önderleri, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA