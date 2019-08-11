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Kurban Bayramı kutlanıyor

Yozgat'ta Kurban Bayramı kutlanıyor.

11.08.2019 14:45
Kurban Bayramı kutlanıyor
Yozgat'ta Kurban Bayramı kutlanıyor.
Yozgat'ta Kurban Bayramı namazı sonrası Çapanoğlu Büyük Camisinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Programda Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşlarla bayramlaştı.
Namaz sonrası vatandaşlar, kurban kesim alanlarına geçerek, kurbanlarını kesti.
Yozgat'ta bazı vatandaşlar kurban alımını bayramın ilk gününe bıraktı.
Kurban pazarına gelen vatandaşlardan Adil Yenişan, bayramdan önce pazarı gezip fiyat aldığını, bayramın birinci gününde fiyatların düştüğünü söyledi.
Yenişan, 3 kurbanlık aldığını ve önceki günlere göre fiyatların daha uygun olduğunu belirtti.
Üretici Durmuş Kılıç da pazara 60 küçükbaş hayvan getirdiğini, 40'ını sattığını ifade etti.
Bayramın birinci ve ikinci günü de satış yapacağını ifade eden Kılıç, "Fiyatlar düştü, bugün ve yarın satış yapacağım, satılmayanları köye götüreceğim." dedi.
Kurban Bayramı kutlanıyor

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Kaynak: AA

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