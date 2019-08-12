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Kurban Bayramı kutlanıyor

Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

12.08.2019 09:48 Kurban Bayramı kutlanıyor
Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde polis, jandarma ve bekçilerle bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunun yaşandığını ifade eden Bilgin, bayramların özel günler olduğunu söyledi.
Bilgin, kolluk güçlerinin ülkenin asayişi, birliği ve dirliği için gerektiğinde canını vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Güvenlik güçlerinin çok önemli bir görev yaptığını aktaran Bilgin, herkesin bayramını tebrik etti.
Bilgin, konuşmaların ardından güvenlik güçleri ile sohbet etti.

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Kaynak: AA

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