Haberler» Güncel» Haber

Kurban Bayramı kutlanıyor - Kocatepe Camisi

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı.

11.08.2019 08:18
Kurban Bayramı kutlanıyor - Kocatepe Camisi
Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı.
Vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camisi oldu. Farklı ülkelerden Müslümanlar da bayram namazını kılmak için geleneksel kıyafetleriyle Kocatepe Camisi'ne geldi.
Bayram hutbesinde, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve çevre temizliğine önem verilmesine ilişkin uyarılarda bulunuldu.
Kurban etlerinden ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğine işaret edilen hutbede, büyüklerin ziyaret edilmesi ve küçüklere hediye verilmesi gerektiği vurgulandı.
Trafik kazalarına dikkat çekilen hutbede hız limitlerinin aşılmaması ve trafik kurallarına uyulmasının önemli olduğu belirtildi.
Kılınan bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.
Kurban Bayramı kutlanıyor - Kocatepe Camisi

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:34   (Özel) Eren'in şehit düştüğü yerdeki toprak Bursa'da fidan yetiştirecek
09:33   ÇANAKKALE GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI-10
09:32   Meteor yağmuru Türkiye'den de takip edilebilecek
09:32   Konteyner kentte buruk bayram
09:32   Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin
09:27   NİJERYA'DA KAÇIRILIP SERBEST BIRAKILAN DENİZCİLER İSTANBUL'DA
09:26   Deprem bölgesinde bayram namazı mesirelikte kılındı