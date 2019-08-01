Kurban Bayramı'na doğru

Boyabat
ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye
'nin farklı kentlerine hayvan sevkiyatı gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar bin 200 büyükbaş hayvanın İstanbul
'a sevkiyatını yaptıklarını söyledi.
Sevkiyatların devam edeceğini ifade eden Usta, şöyle konuştu:
"Müdürlüğümüzdeki veteriner hekimlerin kontrolünden geçen bin 200 büyükbaş kurbanlık hayvan tırlarla İstanbul'a sevk edildi. Yeni yapılacak sevkiyatlarla bu rakamın bin 600'lere ulaşmanı bekliyoruz. İlçemizde kurbanlık hayvan satışı yapılan mal pazarında da veteriner hekimlerimiz denetimlerini yapıyor. Vatandaşlarımız gerektiğinde yardım talep edebilirler."