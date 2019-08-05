Kurban Bayramı'na doğru

Havza
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları kapsamında bir dizi tedbirler aldıklarını söyledi.
Özdemir, Zabıta
ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce, ilçenin temizliği ve halkın rahatı için her türlü çalışma planı yapıldığını aktardı.
Temizlik İşleri Müdürlüğünün bayram boyunca görevinin başında olacağını aktaran Özdemir, "Halkımızdan ricamız hem çevre hem de kendi sağlığımız için kesmiş oldukları kurbanların kullanılmayan atıklarını gelişi güzel atmamalarıdır. Halkımızın yaklaşan Kurban Bayramları'nı şimdiden kutlarım." dedi.
Zabıta ekiplerinin de bayrama öncesi ve bayram tatili boyunca görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız dini ve hijyenik şartlara uyarak hayvana eziyet vermemek kaydıyla kurbanlarını kendi imkanlarıyla kesebilir. Kurban atıkları, hastalıklı organların sokağa atılmaması, kedi, köpek gibi hayvanlar tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülmesi gerekmektedir. Hayvan pazarımız bayramın ikinci güne kadar açık. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından veteriner hekimimiz tarafından da kurbanlık alanlara yardımcı olunmakta. Bunların yanı sıra zabıta ilçeye dışarıdan gelen misafirlere her konuda yardımcı olacaklar."