Haberler» Güncel» Haber

Kurban Bayramı'na doğru

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları kapsamında bir dizi tedbirler aldıklarını söyledi.

05.08.2019 15:16 Kurban Bayramı'na doğru
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları kapsamında bir dizi tedbirler aldıklarını söyledi.
Özdemir, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce, ilçenin temizliği ve halkın rahatı için her türlü çalışma planı yapıldığını aktardı.
Temizlik İşleri Müdürlüğünün bayram boyunca görevinin başında olacağını aktaran Özdemir, "Halkımızdan ricamız hem çevre hem de kendi sağlığımız için kesmiş oldukları kurbanların kullanılmayan atıklarını gelişi güzel atmamalarıdır. Halkımızın yaklaşan Kurban Bayramları'nı şimdiden kutlarım." dedi.
Zabıta ekiplerinin de bayrama öncesi ve bayram tatili boyunca görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız dini ve hijyenik şartlara uyarak hayvana eziyet vermemek kaydıyla kurbanlarını kendi imkanlarıyla kesebilir. Kurban atıkları, hastalıklı organların sokağa atılmaması, kedi, köpek gibi hayvanlar tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülmesi gerekmektedir. Hayvan pazarımız bayramın ikinci güne kadar açık. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından veteriner hekimimiz tarafından da kurbanlık alanlara yardımcı olunmakta. Bunların yanı sıra zabıta ilçeye dışarıdan gelen misafirlere her konuda yardımcı olacaklar."

Sebahattin Özdemir, Zabıta, Havza, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:54   Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
15:54   Adana'daki bıçakla yaralama davasına devam edildi
15:53   Altay yeni formalarını tanıttı
15:53   CÜNEYT CEBENOYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
15:53   Trabzonspor'un forma göğüs sponsoru 3 yıl Vestel oldu
15:53   YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak
15:53   Dubai Emiri Al Maktum'dan 430 mahkuma af