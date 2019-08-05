Kurban Bayramı'na doğru

Tokat
'ta, kurban pazarının açılmasıyla birlikte sahte para, dolandırıcılık ve kavga olaylarının önüne geçebilmek için Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında, örnek sahte para ve gerçek parayı yan yana getirip satıcının nasıl ayırt edeceğini gösterdi ve bu tür olaylarla karşılaşıldığı zaman nasıl polis ekipleriyle irtibata geçileceği hakkında bilgi verdikten sonra konu hakkında detaylı bilgi içeren broşürleri hayvan satıcılarına dağıttı.
Sahte para, dolandırıcılık konularının önüne geçmek isteyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.