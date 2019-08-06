Kurban Bayramı'na doğru

Türk Hava Kurumu (THK) Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, ilçe genelinde kurban derilerini toplamak için 10 araç ve 10 personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Hasçelik, şube binasında düzenlediği toplantıda, fitre ve zekattan ramazan ayında 33 bin lira gelir sağlandığını, Kurban Bayramı için ise hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

İlçe ve belde belediyelerinin yanı sıra köy ve mahalle muhtarlarının da desteğine ihtiyaçları bulunduğunu anlatan Hasçelik, "Gönüllülük esasına göre verilen izin gereği kurban derisi toplayacağız. Sıcak hava nedeniyle kesimden sonra tuzlanmayan deriler, 1-2 saat içinde bozulmaktadır. Bu yüzden vatandaşlarımızdan milli servet olan kurban derilerini kesimden hemen sonra tuzlamalarını rica ediyoruz. Kurban Bayramı'nda 10 araç ve 10 personel ile kurban derileri toplanacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA