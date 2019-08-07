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Kurban Bayramı'na doğru

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.08.2019 13:28 Kurban Bayramı'na doğru
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dağlı, mesajında, Türk toplumunun birlik, beraberlik, yardımseverlik ve hoşgörü temeli üzerine kurulduğunu anımsattı.
Elindekini paylaşmanın önemli ve büyük bir erdem olduğu inancıyla büyütülen nesillerin, büyüklerinden komşusu açken, tok yatmamak gerektiğini öğrendiğini belirten Dağlı, "Özellikle de Kurban Bayramı gibi paylaşmanın çok daha yüce duygularla yapıldığı bayramımızı hepimizin huzur ve ağız tadıyla geçirmesi en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.
Dağlı, SANKO Üniversitesi Gazianteplilerin, Türkiye'nin ve tüm İslam alesinin bayramını kutladı.

Kurban Bayramı, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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