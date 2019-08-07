Haberler» Güncel» Haber

Kurban Bayramı'na doğru

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi zabıta tarafından yürütülen gıda üretim ve satışı yapılan yerler ile berberlere yönelik denetimlere katıldı.

07.08.2019 15:23 Kurban Bayramı'na doğru
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi zabıta tarafından yürütülen gıda üretim ve satışı yapılan yerler ile berberlere yönelik denetimlere katıldı.
Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için tatlı ve şekerleme üretimi yapan işletmeler başta olmak üzere gıda satışı ve berber işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliğine dikkat eden zabıta ekipleri, gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ile imalathane sahiplerini uyardı. Öte yandan bu yıl ilk defa gıda üretim ve satışı yapan işletmelerin yanında kadın ve erkeklere yönelik güzellik ile saç bakım hizmetleri sunan işletmelere yönelik de denetimler yapıldı.
Çarşıda bayram için alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demirbaş, denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.
Denetimlerde alışveriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Başkan Demirbaş, gıda ve hijyen kurallarına uygun olarak üretim ve satış yapan esnafa hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı, Zabıta, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:14   Başkan Büyükakın, ''Bakanlığımızla her türlü tedbiri aldık''
17:14   Araç, sulama kanalına devrildi; sürücü ve annesi yaralı
17:14   Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi
17:13   Makarnayla sanat Paris'te bir araya gelecek
17:13   Kamerun'da "üst düzey" mahkumlardan diğer mahkumlara hırsızlık davası
17:13   MSB: Güvenli bölgenin 'barış koridoru' olması için mutabık kalındı
17:13   Hakkari polisinden 'dolandırıcılık' uyarısı