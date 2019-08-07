Haberler» Güncel» Haber

Kurban Bayramı'na doğru

Ereğli Kaymakamlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek bayramlaşma programının ilk gün yapılacağı bildirildi.

07.08.2019 17:03 Kurban Bayramı'na doğru
Ereğli Kaymakamlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek bayramlaşma programının ilk gün yapılacağı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek resmi bayramlaşma programının, bayramın birinci günü Devrim Bulvarı'ndaki Cam Kafe'de saat 14.00'de yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, protokol üyelerinin bayramlaşmanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, cezaevi, devlet hastanesi ve İzmirlioğlu Huzurevi ziyaretlerini gerçekleştireceği kaydedildi.

Kurban Bayramı, Cam, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:43   "O anda son duamı ediyordum"
18:42   Dönüşümün yol haritası İstanbullu KOBİ'lerle yazılıyor
18:42   Tatvan'da çocuklara astronomi eğitimi verildi
18:42   Erzincan Polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
18:41   Evlerinin yanışını gözyaşı içinde izlediler
18:41   Turşu Festivali 31 Ağustosta
18:41   Koruma altındaki yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi