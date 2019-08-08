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Kurban Bayramı'na doğru

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.08.2019 10:12 Kurban Bayramı'na doğru
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Yıldırım mesajında bayramların birlik ve beraberlik duygularının perçinlendiği çok özel ve anlamlı günler olduğunu belirtti.
Bayramlarda küslük ve dargınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Bu manevi ve müstesna günleri, dargınlık ve kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak, sevgi dostluk ve kardeşlik duygularımızı en yoğun şekilde güçlendirerek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için fırsata çevirmeliyiz.
Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini temenni ediyorum."

Kurban Bayramı, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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