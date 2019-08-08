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Kurban Bayramı'na doğru

Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin il genelindeki gıda satışı yapan iş yerleri ve marketleri denetlendiği bildirildi.

08.08.2019 10:16 Kurban Bayramı'na doğru
Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin il genelindeki gıda satışı yapan iş yerleri ve marketleri denetlendiği bildirildi.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirtti.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların sağlığı ve huzuru için 7 gün 24 saat kesintisiz çalıştığını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Titizlikle yaptığımız denetimlerle hem vatandaşımız hem de esnafımız için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Bize gelen tüm şikayetler mutlaka değerlendiriliyor. Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın Kurban Bayramını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram boyunca da görevlerinin başında olacak."

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Kaynak: AA

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