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Kurban Bayramı'na doğru

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesi için valilik koordinesinde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

08.08.2019 13:46 Kurban Bayramı'na doğru
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesi için valilik koordinesinde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında trafikte yaşanabilecek aşırı yoğunluk sebebiyle sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Trafik kazalarının önemli bir kısmının aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip ve yorgunluk gibi hatalarından kaynaklandığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu nedenlere bağlı kazaları en aza indirmek ve vatandaşlarımızın, huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındı. İl genelinde Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk bölgelerinde umuma açık yerlerde denetimler artırılacak. Yine il merkezindeki yoğun bölgelerde de devriye hizmetleri artırılacak, trafik ve yol kontrolleri sürdürülerek, trafik akışının düzenli olarak sağlanması için gerekli tedbirler alınacak. Yarından itibaren başlayacak tedbirler, 7 gün boyunca devam edecek."

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Kaynak: AA

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