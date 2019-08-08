Kurban Bayramı'na doğru

AK Parti Milletvekili Polat Türkmen ve Zonguldak
Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkmen mesajında, Kurban Bayramı'nın gönülleri yumuşatması, insanlığa vicdanı ve merhameti hatırlatmasının en büyük arzusu olduğunu belirtti.
"Bizim kültürümüzde, komşusu aç yatarken tok yatmamak, mağdur ve mazluma sahip çıkmak, öksüz ve yetimi sevindirmek vardır." ifadesini kullanan Türkmen, şunları kaydetti:
"Bayramlarda bu duygularımızı en üst düzeyde sergilediğimiz önemli zaman dilimlerinden biridir. 'Allah'a yakınlaşmak' adına kestiğimiz kurbanlarımızı muhtaç ve yoksullarla paylaşarak İslam'ın verdiği kardeşlik ve yardımlaşmak duygularını yaşadığımız bir zaman dilimindeyiz. Bu bayram dolayısıyla yakaladığımız kardeşlik duygularımızı hayatın tamamına yaydığımızda, daha yaşanabilir ortam oluşacaktır.Bugünlerde, bayramın manasına uygun bir biçimde davranmalı, ayrılıkları aşarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz."
"Kucaklaşma, kavuşma ve gönül kazanma fırsatıdır"
Zonguldak Belediye Başkanı Alan da Kurban Bayramı'nın Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
"Bayramlarımız, bir kucaklaşma, bir kavuşma ve gönül kazanma fırsatıdır." diyen Alan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Toplumu kaynaştıran, bir arada ve kardeşçe yaşamamıza vesile olan sevgi, birlik ve barış günleridir. Özellikle millet olma şuurumuzun şekillendiği ve daha bir kuvvetlendiği günlerdir. Bu nedenle, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu özel günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını, yaşamımızın her gününe taşıyabilmek için, daha çok çaba göstermeliyiz."