Kurban Bayramı'na doğru

Tokat
'ta, Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.
Tokat Valisi Ozan Balcı
, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen ile kentte kurulan hayvan pazarlarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Balcı, hem kurban alanlar, hem de satanlar için hayırlı ve bereketli alışverişler dileyerek, "Allah herkesin emeğinin karşılığını versin." dedi.
Bu arada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerine alınan ultrason cihazlarıyla, veteriner hekimler tarafından hayvan pazarlarında bin 200 dişi hayvanın muayene edildiği, yaklaşık 300 hayvanda gebelik tespiti yapıldığı ve uygun olmayanların kurban pazarına alınmadığı öğrenildi.