Kurban Bayramı'na doğru

AK Parti Malatya Milletvekili
Ahmet Çakır, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çakır, mesajında, Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Bayramların sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapı olduğunu aktaran Çakır, "Bu mübarek günde de evinde ve yatağında bekleyen insanlarımızı hatırlamalı, muhtaçların, kimsesizlerin, yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine vesile olmalıyız. Hanelerine muhabbet ve sevinç taşımalıyız." ifadelerini kullandı.
Hac ibadetini yerine getiren vatandaşların da bayramını kutladığını bildiren Çakır, huzur, sağlık ve mutluluk temenni ettiğini kaydetti.