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Kurban Bayramı'na doğru

Halkapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi 227 aileye Kurban Bayramı dolayısıyla nakdi yardım yaptı.

09.08.2019 09:40 Kurban Bayramı'na doğru
Halkapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi 227 aileye Kurban Bayramı dolayısıyla nakdi yardım yaptı.
Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekte bulunarak onların sosyal yaşama entegre olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Bozkurtoğlu açıklamasında şu ifadelerle yer verdi:
"2019 yılı içerisinde 607 ihtiyaç sahibi aileye eğitimden, sağlığa, barınmadan, gıdaya kadar birçok alanda yardımda bulunduk. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Mübarek Kurban Bayramı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerimizin dini bayramlarını daha güzel, daha huzurlu geçirmelerini temini amacıyla Vakıf Mütevelli Heyet'inin belirlediği ihtiyaç sahibi 227 ailemize de nakdi bayram yardımı yaptık."

Kurban Bayramı, Halkapınar, Güncel

Kaynak: AA

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