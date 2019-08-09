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Kurban Bayramı'na doğru

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şube Başkan Nazif Kocaçoban, Kurban Bayramı'nın mali ibadetlerin yerine getirildiği ve Allah'a manen yaklaşmanın vesilesi olduğunu söyledi.

09.08.2019 12:34 Kurban Bayramı'na doğru
Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şube Başkan Nazif Kocaçoban, Kurban Bayramı'nın mali ibadetlerin yerine getirildiği ve Allah'a manen yaklaşmanın vesilesi olduğunu söyledi.
Kocaçoban, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın aynı zamanda sosyal dayanışmanın da örneği olduğunu belirtti.
Kurban etlerinin değerlendirilmesine değinen Kocaçoban, "Kurban etlerinin üçe bölünerek değerlendirilmesi, Peygamber Efendimizin sünnetine en uygun olanıdır. Kurban Bayramlarında özellikle ihtiyaç sahipleri unutulmamalı, onlara bir nebze de olsa katkıda bulunulmalıdır. İhtiyaç sahibini kurbanın etinden, derisinden faydalandırmak gerekir." ifadelerini kullandı.
Kocaçoban, bayramların aynı zamanda duaların kabul edildiği, kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalkıp ziyaretlerin yapıldığı müstesna günler olduğunu sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı, Diyanet Sen, Kütahya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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