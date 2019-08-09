Kurban Bayramı'na doğru

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy mesajında, özünde sevgi ve saygının, milli birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en yüce manasını bulduğu kutsal bir bayramı daha Kocaelilerle kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Aksoy, "Toplumları birleştiren, gerçek manada huzur, barış ve güven ortamını sağlayan unsur, milli birlik anlayışı içerisinde yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktadır." ifadelerine yer verdiği mesajında, güçlü olmanın en önemli şartının milletçe ortak hedefler doğrultusunda birleşebilmek olduğuna işaret etti.

Toplumu ayakta tutan en önemli dinamiklerden birisinin milli ve manevi zenginlikler, değerler, gelenek ve görenekler olduğuna değinen Aksoy, şunları kaydetti:

"Milletimiz, iyi günde de kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. İşte bu zenginliğimizden ve değerlerimizden taviz vermeden geçireceğimiz her anın, aslında geleceğe doğru attığımız en önemli ve en sağlam adımları oluşturacağının mutlaka bilincinde olmalıyız. Bu bilinçle geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın eğitimlerinin de bu istikamette olmasına özen göstermeli, onları milli ve manevi değerlerimizle teçhiz etmeliyiz. İnanıyorum ki, milletçe birlik ve beraberlik içinde idrak ettiğimiz bu özel günler milletimizin yüreğine ferahlık ve huzur verecek, toplumsal dayanışmamızı derinleştirecek ve kardeşlik ruhumuzu güçlendirecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın, dargınlık ve kırgınlıkların unutulmasına, toplumsal birlikteliğimizin pekişmesine, saygı ve hoşgörünün daha da gelişmesine vesile olmasını temenni ediyor, başta şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve onların aileleri olmak üzere yüce milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayram coşkusunun ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA