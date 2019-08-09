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Kurban Bayramı'na doğru

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.08.2019 14:26 Kurban Bayramı'na doğru
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Özkan, mesajında, milletin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramların, sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine, geleceğe daha da güvenle bakılmasına vesile olan özel günler olduğunu belirtti.
Cömertliğin, rahmetin, bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu Kurban Bayramı'nı karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını bildiren Özkan, "Bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramınızı en iyi dileklerimle kutlar, tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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