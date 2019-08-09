Haberler» Güncel» Haber

Kurban Bayramı'na doğru

Seydişehir merkezinde kurulan canlı hayvan pazarı Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.

09.08.2019 15:06 Kurban Bayramı'na doğru
Seydişehir merkezinde kurulan canlı hayvan pazarı Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.
Pazarda çalışmaların tamamlandığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Kurban satışı yapmak üzere gelecek olan satıcıların yerlerini hazırladık. Canlı hayvan pazarımız satıcı ve alıcılarımızın hizmetinde." dedi.
Seydişehir Belediye hizmetlerinin tatil süresincede 7/24 devam edeceğini de kaydeden Başkan Tutal, "Alo 153 ve Whatsapp hattından vatandaşlar yetkili birimlere ulaşabilecek. Seydişehir Belediyesi ekiplerimiz 5 günlük tatil süresince teyakkuzda olacak. Zabıta, Temizlik İşleri gibi birimler işlerine devam etmekte. Amacımız vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirirken, bayramı da en güzel şekilde geçirmelerini sağlamak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kurban Bayramı, Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:29   Bakan Turhan: Rize- Artvin Havalimanı gelecek yıl açılıyor (2)
16:29   Kampanyada 3 günde 18 bin SMS atıldı
16:28   (Havadan fotoğraflarla) - Yenikapı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu
16:28   LGS'de ikinci nakilde öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri liseye yerleşti
16:28   Kaza yapan alkolllü sürücü, bahçede baygın bulundu
16:28   Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu
16:28   Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı