Kurban Bayramı'na doğru

Bolu
Valisi Ahmet Ümit ile Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ümit, mesajında Kurban Bayramı gibi anlamlı ve özel günlerle kadim değerleri hayatın her gününe taşıyabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek için bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğine vurgu yaptı.
Bu müstesna günlerde kimsesizlere, öksüz ve yetimlere kol kanat gererek, onların yüzlerini güldürmenin Kurban Bayramı'nın manasının layıkıyla idrak edilmesini sağlayacağını belirten Ümit, mesajında şunları kaydetti:
"Unutmamalıyız ki, sevinçler ve mutluluklar paylaştıkça artar, üzüntüler ve acılar da paylaşıldıkça azalır. Bu vesileyle milletimizin ve ülkemizin birlik ve beraberliği uğrunda hayatını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, gazilerimize ve şehit ailelerimize minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Bolu'da yaşayan vatandaşlarımızın ve gönül coğrafyamızda bulunan tüm kardeşlerimizin Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor, aileleri, akrabaları ve sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum."
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da mesajında, Bolu halkının bayramını kutladı.
Milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren bir Kurban Bayramı'na yaklaşmanın mutluluğu içinde olunduğunu aktaran Özcan, "Bayramlar, toplumumuzu dostluk ve kardeşlik duygularıyla buluşturan, sevginin, saygının, hoşgörünün pekiştiği özel günlerdir. İyiliklerin, güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı bu bayramda, birlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmeli, aydınlık yarınlara olan umudumuzu her şartta korumalıyız çünkü yarınlar, bugünden çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.