Kurban Bayramı'na doğru

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Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.
Kaymakam Murat mesajında, İslam aleminin, tüm insanlığın birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu ve mutlu bir Kurban Bayramı geçirmesini temenni ettiğini belirtti.
Bayramların insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı perçinlediğini aktaran Murat, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Kurban Bayramının sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diliyor. Başta ülkem, değerli hemşehrilerim ve tüm İslam alemine huzur getirmesini temenni ediyorum. "