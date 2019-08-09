Haberler» Güncel» Haber

Kurban Bayramı'na doğru

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.08.2019 16:50 Kurban Bayramı'na doğru
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Genç, mesajında, Allah'tan bütün Müslümanların mutlu ve muhabbet dolu bir bayram geçirmelerini diledi.
Bayramların önemine işaret eden Genç, "Bayramlar dini vecibelerimizin yanında birbirimizle kucaklaşma, birbirimize muhabbet ve sevgiyle sarılma günleridir. Kurban Bayramı vesilesiyle Müslüman olarak Rabbimizin bizden isteği olan merhameti, sevgiyi, yardımlaşmayı ve sıla-i rahimi birbirimizden eksik etmeyelim. Bütün kırgınlıkları bir kenara bırakarak birbirimize şefkatle merhametle ve sevgiyle sarılalım." ifadelerini kullandı.
Genç, Kurban Bayramı'nın bütün Müslüman alemine huzur ve mutluluk getirmesini niyaz ederek, şunları kaydetti:
"Cenab-ı Allah bütün Müslümanlara mübarek Kurban Bayramı'nın feyziyle bereketlenmeyi nasip etsin. Yüce Allah, milletimizin birliğini, beraberliğini, ülkemizin bekasını, devletimizin kudret ve şefkatini daim eylesin, mübarek Kurban Bayramını muhabbetimizin derinleşmesini vesile kılsın."

Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı, Ortahisar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:53   BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU (FSM Havadan)
17:53   DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tınaztepe Kampüsü'ne taşınıyor
17:51   Başkan Sekmen'in ilçe turları devam ediyor
17:51   Rus askeri kargo gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
17:51   Kulağına giren kelebek hastanede çıkarıldı
17:51   Soner Çetin personeliyle bayramlaştı
17:50   Beykozlular, Karpuz Festivali ile karpuza doydu