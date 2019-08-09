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Kurban Bayramı'na doğru

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Aslında her günümüz keşke bayram gibi olsa. Dünyanın esas içeriği ve esas anlamı nedeniyle insanların çeşitli hırsları, yaşam tarzları, yaşam beklentileri farklılıklar doğurabiliyor.

09.08.2019 17:00 Kurban Bayramı'na doğru
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Aslında her günümüz keşke bayram gibi olsa. Dünyanın esas içeriği ve esas anlamı nedeniyle insanların çeşitli hırsları, yaşam tarzları, yaşam beklentileri farklılıklar doğurabiliyor." dedi.
Bilgin, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Cazibe Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, aynı zaman gibi yaşamın da çok hızlı ilerlediğini belirtti.
Yaklaşık 2 ay önce Ramazan Bayramı vesilesiyle aynı amaç doğrultusunda biraraya geldiklerini anımsatan Bilgin, bayramların güzelliklerin, hasretlerin, milli birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu söyledi.
Güzel duyguların bu tür günlerde daha fazla paylaşıldığını ifade eden Bilgin, "Aslında her günümüz keşke bayram gibi olsa. Dünyanın esas içeriği ve esas anlamı nedeniyle insanların çeşitli hırsları, yaşam tarzları, yaşam beklentileri farklılıklar doğurabiliyor. Bizim burada toplanma amacımız bayram öncesinde özellikle kamu görevlilerinin kendi aileleriyle birlikte bayramlaşmalarını sağlamak ve onlarla hasret gidermek, sıla-i rahim yapmalarını sağlıyoruz. Kurban bayramının milletimize, ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını, ülkemizin daha güçlü ve daha güzel yarınlara sahip olmasını diliyorum. Herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da Kurban Bayramı'nın kutlu olmasını dileyerek, tüm Müslüman aleminin nice bayramlara erişmesini temenni etti.

Kurban Bayramı, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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