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Kurban Bayramı'na doğru

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.08.2019 17:32 Kurban Bayramı'na doğru
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pekmezci, mesajında, bayramların toplum olarak birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı, sevgi, saygı ve hoşgörünün zirveye çıktığı en önemli günler olduğunu belirtti.
Kurban ibadetinin arkasında yatan mana ve hikmetin insanları Allah'a yakınlaştırdığını vurgulayan Pekmezci, bu yakınlaşmanın insanlığı daha da derinleştirdiğini, merhamet duygularını harekete geçirdiğini, çevreye karşı sorumlulukları hatırlattığını aktardı.
Pekmezci, toplumları yakınlaştıracak, medeniyetleri kaynaştıracak, ön yargıları kıracak, mesafeleri giderecek bir iklime insanlığın bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu anlamda bayramlar milletimizin eşsiz ilham kaynaklarıdır. Yüce Allah'a yakın olmak için yerine getirdiğimiz bu ibadeti ifa ederken bizi ondan ve onun rızasından uzaklaştıracak her türlü davranıştan kaçınmalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın, Türk ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum."

Kurban Bayramı, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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